Governo parcela IPVA atrasado em até 10 vezes

Para quem está com débitos em atrasos no IPVA, o governo oferece chances para regularização das dívidas e busca formas viáveis para o cidadão ficar em dia com os débitos. Conforme informado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), a operação pode ser realizada pelo site da secretaria ou buscando auxilio nas agências fazendárias (Agenfas), espalhados por todo estado.

Segundo a legislação, a dívida referente ao IPVA pode ser parcelada em até 10 vezes. Para quem tem débito, uma multa é gerada em cima do atraso e o parcelamento é geral em cima do valor total.

O pagamento do tributo é o segundo mais importante para o Tesoura Estadual e Municipal, incentivando a execução de políticas públicas.

Em caso de dúvidas, os contribuintes devem se dirigir pessoalmente às Agenfas em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo. A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para mais informações.

