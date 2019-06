Fiéis começam a montar tapetes de Corpus Christi, na 13 de maio

Os tapetes em comemoração de Corpus Christi nesta quinta-feira (20) já começaram a ser montados no Centro de Campo Grande.

Voluntários do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e da comunidade Santo Agostinho já trabalham na confecção do tapete, por onde passará a procissão.

Este ano a procissão será ao longo da rua 13 de maio, por causa as obras realizadas na rua 14 de julho.

Depois da ornamentação da rua, o início será às 15h com celebração do Arcebispo Metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa, em missa campal, na esquina com a rua Antônio Maria Coelho e seguirá até a avenida Fernando Corrêa da Costa, em frente ao antigo Fórum, encerrando com a bênção do Santíssimo.

Após a solenidade, será realizada procissão de um quilômetro e meio sobre os tapetes confeccionados pelas paróquias. A grande procissão é, tradicional, para testemunhar publicamente a adoração à Santíssima Eucaristia.

O tapete da Paróquia do Santuário Estadual terá 30 metros e ficará entre a Rua Marechal Cândido Rondon e a rua Maracaju.

O ornamento trará símbolos como a Eucaristia, os 80 anos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que são comemorados este ano, os 30 anos da Província Redentorista e o símbolo da igreja em missão, como uma igreja em saída. Sal tingido, cola, barbante e gliter foram alguns dos itens utilizados na confecção.

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro estará aberto das 7h às 18h. Já o CAD, cantina, lojinha e secretaria estarão fechados. Na sexta-feira(21) e no sábado (22) o santuário funcionará normalmente.

