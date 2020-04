TJMS soma R$ 1,544 milhão em doações para combate do coronavírus

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) alcançou a marca de R$ 1.544.097,02 em doações para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A informação foi repassada pelo órgão, por meio de nota à imprensa, na manhã desta quarta-feira (8).

Conforme o TJMS, a última doação é proveniente da decisão da juíza Camila de Melo Mattioli Pereira, da comarca de Água Clara, que destinou R$ 39.600,00 para o Fundo Municipal de Saúde da cidade. O montante tem o objetivo de adquirir suplementos para a prevenção e o tratamento de pacientes acometidos com a covid-19.

Ainda conforme o Judiciário de MS, o órgão já acumulava a doação de R$ 1.504.497,02. Esses recursos são provenientes do cumprimento da pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais.

As cidades contempladas com os recursos são: Campo Grande, Iguatemi, Costa Rica, Fátima do Sul, Ivinhema, Bataguassu, Camapuã, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Angélica, Bandeirantes, Maracaju, Dourados, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Coronel Sapucaia, Aquidauana, São Gabriel do Oeste, Jardim, Itaporã, Miranda, Nova Andradina e Água Clara.

Deixe seu Comentário

Leia Também