Toque de recolher: “Municípios devem seguir o Prosseguir”, alerta secretário

O toque de recolher acabou em Campo Grande e, a partir desta sexta-feira (16), a medida não valerá mais. A decisão foi rebatida pelo secretario estadual de Saúde, Geraldo Resende, que ressaltou a necessidade dos municípios seguirem as recomendações do Programa Prosseguir. Foram mais de 200 dias de operação em que a Guarda Civil Metropolitana patrulhou a cidade como maneira de prevenção a disseminação do coronavírus. A medida estava vigorando desde o dia 21 de março até 15 de outubro.

O gabinete de gestão da capital tomou a decisão em razão do número de contaminados e em razão no número de leitos disponiveis e também pela avaliação técnica das medidas adotadas no começo da pandemia, que não teriam efeito nenhum a continuidade do toque de recolher das 3h as 6h da manhã.

Campo Grande, segundo os dados atualizados, está na classificação de bandeira vermelha, o que significa que o distanciamento social é obrigatório, os serviços presenciais não-essenciais devam ser suspensos, a suspensão das aulas presenciais nas escolas de educação básica pública e particular, assim como ensino superior. Os parques públicos também deveriam estar suspensos e o toque de recolher funcionando entre as 21h e 5h.

“Eu acho que a gente enquanto estado precisa continuar defendendo o Programa Prosseguir, existe lá as medidas que cada município precisa tomar, não estou dizendo especificamente a Campo Grande, mas nos 79 municípios, conforme as suas bandeiras precisam estar seguindo aquelas normativas. Eu to endereçando isso a qualquer município.”, explica o secretario estadual de Saúde.

Para o secretário os gestores dos municípios de Mato Grosso do Sul, deveriam deixar de olhar o processo eleitoral, o calendário eleitoral e focar mais na pandemia. Prefeitos e prefeitas do MS deixe de olhar o processo eleitoral, e olhe o enfrentamento do coronavírus, é em cima do Programa Prosseguir que classifica com bandeiras de acordo com município, com os dados que nos remete e nos preenche as plataformas para fazer o embandeiramento de cada município.”, finaliza.

O boletim epidemiológico divulgado hoje, pela Secretaria do Estado de Saúde, mostra o ranking de municípios mais afetados, Campo Grande lidera, com 33.419 pessoas atingidas, em segundo lugar, Dourados, com 7.851 pessoas infectadas e 4.466 em Corumbá.

O estado registra 1 município no grau extremo ( bandeira cinza), 17 municípios no grau de risco alto (bandeira vermelha), 55 municípios no grau médio (bandeira laranja), e seis municípios na faixa de risco tolerável (faixa amarela).

