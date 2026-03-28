Trânsito será interditado no centro para procissão do Domingo de Ramos

Neste domingo (29), a partir das 7h30, haverá interdições no trânsito na região central em razão da procissão do Domingo de Ramos.

O percurso começa na Rua Padre João Crippa, nº 3560, segue pela Rua Rachid Neder, passa pela rotatória da Rua 14 de Julho e retorna à Igreja Matriz São Francisco de Assis.

As interdições têm o objetivo de garantir a segurança dos fiéis, que devem participar em grande número. Motoristas que precisarem passar pela região devem respeitar a sinalização, redobrar a atenção e, se possível, optar por rotas alternativas.

A orientação é sair com antecedência para evitar atrasos e transtornos no trânsito.

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