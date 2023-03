UFMS divulga novas datas de provas para vestibular 2024

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), divulgou nesta quarta-feira (22), a data de prova do vestibular 2024, que será realizado no dia 3 de dezembro de 2023, das 8h às 13h. Já as 1ª, 2ª e 3ª etapas do PASSE ocorrerão no dia 10 de dezembro, também das 8h às 13h.

Os interessados devem ficar atentos à data de publicação do edital de abertura das inscrições, prevista para 4 de setembro. O processo de avaliação é voltado a candidatos que concluíram ou irão concluir o Ensino Médio até a data prevista para matrícula na Universidade.

A avaliação é composta por questões objetivas de múltipla escolha, e uma redação. Também é possível participar na categoria “treineiro”.

Já o PASSE se destina a candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio e desejam ingressar na UFMS de forma seriada, por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos daquele período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre na última, quando também é aplicada a prova de redação.

