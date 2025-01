Unidade móvel da Energisa oferece serviços gratuitos no São Conrado; confira

A unidade móvel do Projeto Nossa Energia estará no CRAS do bairro São Conrado, em Campo Grande até sexta-feira (17/01) para oferecer, gratuitamente, troca de lâmpadas usadas por novas, de tecnologia LED, palestras e entrega de gibis e folders. O projeto é uma parceria entre a Energisa Mato Grosso do Sul e a prefeitura municipal, inserido no Programa de Eficiência Energética (PEE) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Confira a programação:

Local: CRAS São Conrado, localizado na Rua Livino Godoy, 777, Bairro São Conrado.

Dias 14, 15, 16 e 17 de janeiro: 8h30 às 11h e 13h às 16h30



* Cadastro de clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica;

* Substituição de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED para clientes cadastrados como de baixa renda.

Sobre a Tarifa Social

A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada em 2002, possibilita descontos de até 65% na fatura. Quem tem direito ao benefício?

- Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo nacional;

- Idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC);

- Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até três salários-mínimos, que tenham um portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla) cujo tratamento requeira o uso contínuo de aparelhos que demandem consumo de energia elétrica;

- Famílias indígenas ou quilombolas.

