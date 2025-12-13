Menu
sábado, 13 de dezembro de 2025
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande

Família e colegas classificam decisão como retaliação

13 dezembro 2025 - 13h12Sarah Chaves

A médica Letícia Mella foi exonerada após publicar um vídeo em que critica as condições estruturais da UPA Coronel Antonino, em Campo Grande. Nas imagens, ela mostra detalhes das paredes dos consultórios e questiona a situação do local onde atende a população.

“Dá uma olhada nos detalhes da parede. Esses são os consultórios que a gente atende a população aqui na UPA Coronel. Eleições 2026 estão aí, a gente faz a mudança a gente mesmo escolhendo bons políticos”, afirma no vídeo.

A exoneração gerou reação imediata nas redes sociais, com manifestações de solidariedade de familiares e amigos. A irmã da médica, Ananda Mella, publicou mensagem em defesa de Letícia. “Minha irmã, excelente médica, que muitas vezes já comprou até remédio para as crianças que atende, foi exonerada por mostrar a situação da UPA onde trabalha”, escreveu.

Uma amiga e colega de profissão também criticou a decisão. “Tive o prazer de conhecer e trabalhar com a Letícia, uma pessoa e médica espetacular, de um coração gigante. O vídeo deveria servir para que a gestão tomasse providências urgentes, mas a única medida urgente foi a retaliação. Absurdo”, publicou.

O caso ocorre em meio a um cenário de forte questionamento sobre a saúde pública de Campo Grande. A vereadora Luiza Ribeiro (PT) assinou pedido para a abertura de uma CPI da Saúde na Câmara Municipal, com o objetivo de investigar irregularidades na gestão do SUS. Entre os problemas apontados estão a baixa execução do orçamento, falta de transparência, crise financeira na Santa Casa, ausência de fiscalização do Fundo Municipal de Saúde, atraso na construção do novo hospital e falta de medicamentos básicos. Para a parlamentar, o conjunto de falhas indica um quadro de colapso no sistema de saúde da Capital.

