À espera da chuva, MS segue encarando temperaturas acima dos 40°C nesta quarta

Mato Grosso do Sul segue encarando a difícil missão de suportar as temperaturas acima dos 40°C e nesta quarta-feira (2), a situação não será diferente. Porém, nos próximos dias, a expectativa é do avanço de uma frente fria que poderá provocar novas chuvas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorecendo o tempo quente e seco.

A umidade relativa do ar deve ficar em níveis preocupantes, ficando em até 10%.

As temperaturas deverão ser elevadas, com mínimas variando entre 20°C e 30°C e máximas entre 35°C e 42°C, dependendo da região. Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 24°C e 27°C de mínima e 35°C a 38°C de máxima.

Já nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem alcançar entre 26°C e 30°C, enquanto as máximas podem chegar a impressionantes 42°C.

