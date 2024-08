Agora ele vem: frio de 10°C deve chegar na próxima semana em MS

A temperatura deve cair em Mato Grosso do Sul durante a próxima semana, com as mínimas podendo chegar a 10°C na região sul do estado. A chuva também pode chegar, mesmo que pouca, entre os dias 8 e 9 de agosto.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica que uma precipitação de 40 milímetros pode acontecer no sudoeste, oeste e extremo sul do estado.

A chuva faz parte do avanço de uma frente fria, que aumentará a nebulosidade e trará quedas significativas nas temperaturas de Mato Grosso do Sul, que atualmente está vivendo sobre uma intensa massa de ar seco e quente.

Por conta desse avanço, as temperaturas no centro-sul do estado podem variar entre 10°C e 25°C. Essa previsão engloba ainda a capital, Campo Grande.

Apesar da previsão de queda nos termômetros, o clima deve continuar quente e seco em MS, com muito sol e variação de nebulosidade ao longo dos dias.

