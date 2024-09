Avanço de frente fria pode ajudar a trazer chuva para MS nesta sexta-feira

Surpreendentemente, Mato Grosso do Sul pode receber chuvas e até tempestades em algumas regiões nesta sexta-feira (20), trazendo uma mudança repentina no clima, com auxílio do avanço de uma frente fria.

Isso porque, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa mudança no tempo deve acontecer devido ao avanço de uma frente fria oceânica, em combinação com o deslocamento de cavados na atmosfera e o transporte de calor e umidade.

Os acumulados de chuva devem variar em torno de 20-30 mm, especialmente na região sul do Mato Grosso do Sul, embora possam ocorrer acumulados pontuais mais expressivos.

Contudo, mesmo com essa chegada repentina da chuva, as temperaturas não mudam. Por outro lado, a umidade relativa do ar tende a melhorar, com índices acima de 60% devido ao aumento da nebulosidade e à possibilidade de chuva.

Especificamente, as temperaturas mínimas estão previstas para variar entre 20-23°C nas regiões sul, sudeste e leste; entre 24-29°C nas regiões pantaneira e sudoeste; e entre 23-26°C nas regiões do Bolsão e norte.

Em Campo Grande e municípios próximos, as mínimas devem ficar entre 24-26°C, com máximas entre 33-35°C.

