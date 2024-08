Calor intenso bateu os 39,8°C em MS na quinta-feira (15)

Com a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o Mato Grosso do Sul passa por condições de clima quente e seco. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em menos de 48h, o estado chegou a quase 40°C.

O informativo das condições meteorológicas de quinta-feira (15), mostra que o calor chegou a 39,8°C em Pedro Gomes, que registrou umidade do ar de 14%, bem abaixo do indicado para a respiração plena.

A segunda região mais quente foi em Nhumirim/Inhecolândia, área que é atingida pelos incêndios do Pantanal. A temperatura local foi de 38,5°C.

Outras seis cidades atingiram ou passaram os 37°C, são elas: Corumbá, Coxim, Miranda, Porto Murtinho, Sonora e Água Clara.

Já a Capital, registrou mínima de 18,5 e máxima de 34,8°C. Veja:

