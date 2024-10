Calor persiste com máximas próximas de 40°C e leste de MS pode ter chuva

Mato Grosso do Sul mais uma vez deve encarar um clima bastante quente e seco nesta sexta-feira (4). Embora exista chances de chuva na região leste do estado, as demais áreas ficarão com temperaturas bastante acima do média.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. Esta situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorecendo o tempo quente e seco.

As temperaturas continuarão em elevação, podendo atingir até 43°C e com umidade relativa do ar entre 8% e 30%.

Por isso, a recomendação é se hidratar constantemente e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, além de umidificar os ambientes.

Estas condições climáticas, de tempo quente e seco, favorecem a ocorrência de incêndios florestais

