Calor vai embora e chuvas retornam em MS nesta semana

A previsão para esta terça-feira (01) é de céu parcialmente nublado a nublado no Estado, com possibilidade para pancadas de chuva em todas as regiões, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (CEMTEC).

Umidade relativa do ar está estimada entre 45% a 85% em Mato Grosso do Sul ao longo do dia. Segundo o CEMTEC, ventos serão fracos a moderado com probabilidades de rajadas de vento nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 23 °C a 38 °C e na capital variação está estimada em 21 °C a 33 °C.





