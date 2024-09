Calorão volta ao 'modo hard' e MS terá máximas próximas aos 40°C nesta quinta

Mato Grosso do Sul entra definitivamente, de novo, na fase de onda extrema de calor e após alguns dias de manhãs amenas, as temperaturas amanhecem altas e se elevam com o passar das horas desta quinta-feira (19).

Com previsão de sol em maior parte do dia, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que a situação climática é influenciada por um sistema de alta pressão que traz calor e umidade baixa ao Estado.

Os índices de umidade relativa do ar também estão preocupantes, variando entre 10% e 30%. Por isso, é fundamental que a população mantenha-se hidratada, evite a exposição ao sol nos horários mais quentes e umidifique os ambientes internos.

As temperaturas mínimas previstas são de 16°C a 20°C nas regiões sul, sudeste e leste. No Pantanal e sudoeste, os termômetros devem registrar mínimas de 25°C a 28°C e máximas de 35°C a 40°C. Já nas regiões do bolsão e norte, as mínimas devem ficar entre 19°C e 25°C, com máximas alcançando entre 36°C a 40°C, conforme a previsão.

Em Campo Grande, as temperaturas variarão entre 21°C e 24°C, com máximas entre 33°C e 36°C.

Os ventos estarão atuando entre os quadrantes leste e norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas que ultrapassam os 60 km/h em algumas áreas.

