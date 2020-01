Campo Grande amanhece nublada nesta quinta-feira

O Insituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo fechado para todo o estado de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (23), com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas e temperaturas mínimas de 21ºC.

De acordo com o Inmet, Campo Grande terá um dia nublado bastante nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Durante o dia a temperatura pode variar dos 22ºC aos 27ºC e a umidade relativa do ar terá mínima de 75%, não apresentando riscos a saúde.

A previsão para todo o estado é a mesma da Capital, com dia nublado, chuvas e trovoadas, mas a temperatura vai variar um pouco mais, entre 21ºC e 34ºC.

Os sul-mato-grossenses devem se atentar a umidade relativa do ar, que terá mínima de 45%, nível que gera atenção.

Deixe seu Comentário

Leia Também