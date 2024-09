Campo Grande teve 'calorão' de 39ºC com umidade próxima dos 10%

A onda de calor ainda continua a agir sob o Mato Grosso do Sul, e o cenário não foi muito diferente dos demais dias nesta terça-feira (24), com Campo Grande registrando máxima de 39ºC, com umidade relativa do ar em 11%.

Em Três Lagoas, a situação foi mais crítica, com os termômetros marcando 42,1ºC, com uma umidade relativa do ar de apenas 10%. Aquidauana viu a mesma máxima, com umidade um pouco maior, chegando em 13%.

Paranaíba e Cassilândia registraram máximas de 41,1ºC, com umidade relativa do ar mínima de 10%.

Esses valores de umidade do ar, que podem ser comparados com os registrados nos desertos do Saara, na África, e do Atacama, no Chile, representam perigo para a saúde, já que ficam muito abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como ideal para o ser humano.

Possível frente fria

O meteorologista Natálio Abrahão informou que, para a tristeza do sul-mato-grossense, a frente fria de primavera, típica da estação, não deve ter grandes influências no Estado, e que alguma mudança brusca só será notada no início do próximo mês.

“Com relação a frente fria na sexta feira, não tem indicação que irá influenciar no MS, somente algumas nuvens na quinta-feira. Mudanças mesmo só no começo do mês que vem”, disse o meteorologista.

