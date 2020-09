Capital deve ter 37°C hoje, mas chuva pode estar chegando

Após dias quentes e secos, o Mato Grosso do Sul se prepara para a chegada da chuva este fim de semana. Nesta quarta-feira (16), as condições são de céu claro a parcialmente nublado em grande parte do Estado.

Na região sul o tempo será de parcialmente nublado a nublado, e nevoeiro ao amanhecer para a região sudoeste.

A previsão é de temperaturas elevadas, e uma grande amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima, onde a variação será entre 15°C a 40°C.

Em Campo Grande, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será claro e com poucas nuvens, a previsão é de que a temperatura máxima chegue a 37ºC enquanto a mínima fica em 22°C.

Ainda de acordo com o instituto, a precipitação de chuva para a capital começa a partir de amanhã onde o céu ficará mais nublado e nos dias seguintes gradativamente até domingo (20), pode ter os primeiros chuviscos.

Já em outras regiões do MS as temperaturas seguem elevadas e o ar muito seco até esta quarta, mas mudanças devem ocorrer a partir de amanhã (17) com pancadas de chuva na região sul do Estado, em cidades da fronteira com o Paraguai.

As instabilidades devem se intensificar mesmo a partir de sábado (19) e se expandir para diversas regiões do Estado, sendo o norte a área com menor chance de chuva neste período. As temperaturas máximas seguirão bastante elevadas nas regiões onde não chove, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Confira as temperaturas estimadas para algumas cidades do Estado.

Campo Grande: 22°C a 37°C

Dourados: 21°C a 38°C

Três Lagoas: 23°C a 39°C

Corumbá: 20°C a 40°C

