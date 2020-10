Capital terá sol entre nuvens com pouca possibilidade de chuva nesta terça

O sol deve aparecer entre muitas nuvens e as temperaturas serão amenas nesta terça-feira (27), em Mato Grosso do Sul, após as chuvas intensas registradas ontem em diversas cidades.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o dia terá céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas nas regiões norte e nordeste do Estado. Os termômetros podem registrar mínima de 17°C e máxima de 33°C.

A região do Pantanal e algumas cidades do sudoeste terão o clima mais quente que as demais cidades.

Em Campo Grande sol aparecerá entre nuvens, sendo que a temperatura máxima não deve passar dos 30°C e a mínima fica em 22°C. As áreas de instabilidades irão se fortalecer durante esta semana conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A população deve ficar atenta às condições adversas como chuvas intensas, raios, granizo e ventos fortes.

Confira o mapa da previsão desta terça:

