Chuva espanta calorão e deve ficar até amanhã

Saiba Mais Clima Previsão de pancadas de chuva no período da tarde

A chuva que pegou várias pessoas de surpresa nesta segunda-feira (7), espantou a onda de calor que permanecia em Campo Grande nos últimos dias. Antes da chuva chegar, as temperaturas, por exemplo, de domingo (6), registraram até 34°C, na capital.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que o tempo continue até amanhã, quando as temperaturas permanecem estáveis. A partir de quarta-feira (9) até sexta-feira (11), as pancadas de chuvas ocorrem de forma mais isolada.

A umidade relativa do ar, durante esse período, diminui com valores próximos ou abaixo dos 30%, segundo o Inmet.

Nesta semana, a mínima em Campo Grande pode chegar a 21°C e a máxima até 31°C. Em Mato Grosso do Sul, a mínima pode chegar a 21°C e máxima 36°C.

