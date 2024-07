Clima deve esquentar e temperatura pode chegar a 32°C nesta quarta-feira (31)

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o estado deve experimentar uma atmosfera de calor intenso e umidade baixa devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Com predomínio de sol nesta quarta-feira (31), os termômetros devem registrar mínimas variando entre 15°C e 24°C, dependendo da região, com máximas de até 38°C.

Em Campo Grande, a previsão é de mínimas de 19°C e 22°C e máximas entre 32°C e 34°C.



As regiões sul e sudeste terão mínimas entre 15 e 19°C e máximas variando de 27 a 32°C. Já nas áreas pantaneira e sudoeste, as mínimas estarão entre 17°C e 24°C, enquanto as máximas podem atingir entre 35°C e 38°C. Nas regiões norte e Bolsão, as temperaturas mínimas variarão entre 16°C e 18°C e as máximas entre 32°C e 36°C.

