Clima instável nesta sexta em todo estado

De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira (28) o tempo fica instável variando entre períodos de sol, nebulosidade e pancadas de chuvas, que podem ser fortes no período da tarde, especialmente no centro e norte do estado.

A umidade relativa do ar cai para 50% e as temperaturas variam entre mínima de 19ºC e máxima de 36ºC. O vento pode variar de fraco a moderado com rajadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também