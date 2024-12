Com dia chuvoso, temperatura máxima não deve passar dos 28ºC na Capital

Conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão continua instável nesta quarta-feira (25) em Mato Grosso do Sul, podendo ocorrer tempestades acompanhadas de rajadas de ventos.

O Sol pode surgir, mas há possibilidade de aumento da nebulosidade e acumulados de chuvas mais significativos, que podem ultrapassar os 40 mm/24h.

Com o avanço da frente fria, no fim do dia, as chuvas devem se concentrar nas regiões centro-norte, noroeste, leste e nordeste do estado de Mato Grosso do Sul. A máxima pode chegar asar 30°C na região do Bolsão. No Pantanal, em Corumbá e Aquidauana, a temperatura fica entre 23°C e 28°C.

Em Campo Grande, em dia chuvoso, a temperatura máxima não deve passar dos 28°C.

