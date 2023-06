Com frente fria se afastando, MS deve ter tempo estável nesta sexta

O tempo estável parece voltar em Mato Grosso do Sul aos poucos. Após dias de chuvas e frio, a tendência é que o calor possa aparecer novamente no decorrer da semana e principalmente nesta sexta-feira (2).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas voltam a ficar acentuadas ao longo do final de semana. As temperaturas ficam mais amenas na madrugada com gradativa elevação durante o dia.

Na região central, Campo Grande terá mínima de 16ºC e máxima de 25ºC. No sul- fronteira, Ponta Porã com mínima de 15ºC e máxima de 24ºC.

Na região Conesul, Iguatemi fica com mínima de 14°C e máxima 25°C. No sudoeste, Porto Murtinho começa o dia com mínima de 18°C e máxima atinge os 29°C.

No Pantanal, em Corumbá espera-se mínima de 19°C e máxima de 28°C. No Norte, a mínima em Coxim será de 18°C e a máxima de 29°C, Camapuã terá mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.

No Bolsão, a mínima será de 15ºC e a máxima de 26°C.

