Com sábado de sol, temperatura máxima pode chegar a 27°C na Capital

Clima deve ser marcado por sol e poucas nuvens neste sábado (1º), elevando a temperatura dos últimos dias, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Pela manhã Campo Grande marca 15ºC e pode chegar a máxima de 27ºC. Em Dourados, a mínima será de 10°C e a máxima de 26ºC. Na região sul, Iguatemi e Ponta Porã terão máximas de 25ºC, com mínimas respectivas de 10°C e 12ºC.

No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba começarão a jornada com 13ºC, com máximas previstas de 27ºC e 28ºC, respectivamente. Em Coxim, na região norte e Pantanal as temperaturas variarão entre 15ºC e 31ºC.

