Com temperaturas elevadas, semana começa com nova onda de calor agindo em MS

Mato Grosso do Sul é um dos estados que sofrerão com a nova chegada da onda de calor que elevará as temperaturas mínimas e máximas nos próximos dias. A primeira semana de setembro, por exemplo, começa com os termômetros indicando os números até 5°C acima da média para a época do ano.

Segundo o Climatempo, a previsão indica um cenário climático preocupante, com impactos que podem se estender para diversos setores, incluindo saúde, agricultura e energia.

Outro ponto considerado importante frisado pela meteorologia é a umidade relativa do ar. Já que algumas cidades de Mato Grosso do Sul poderão ultrapassar a casa dos 40°C, o ar estará bem abaixo dos padrões, podendo até em algumas ocasiões, ficar menor que 10%.

A combinação de calor intenso e baixa umidade favorece um cenário de queimadas exacerbadas em diversas regiões do Brasil.

Em relação às temperaturas, nas regiões sul, sudoeste e leste as mínimas, seguem amenas ao amanhecer, com valores próximos de 19°C e máximas de 35°C. Para as outras regiões do estado, são previstas mínimas de 18°C e máximas de 38°C.

Em Campo Grande, mínimas de 23°C e máximas de até 36°C.

