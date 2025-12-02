Menu
Com tempo instável nesta terça, frente fria abre espaço para temporais em MS

Apesar de certos momentos de sol em várias regiões, chuvarada estará presente

02 dezembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu instávelTempo amanheceu instável   (Luiz Vinicius)

Após algumas horas de chuva durante a segunda-feira, dia 1°, a tendência é que o tempo instável permaneça em Campo Grande e boa parte de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira, dia 2 de dezembro.

O dia começa com sol e variação de nebulosidade, porém ao longo do período ocorre aumento gradual de nuvens, favorecendo a formação de áreas de chuva em várias regiões do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, associada à passagem de cavados e à influência de uma frente fria oceânica, cria ambiente favorável para a ocorrência de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação as temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

