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Clima

Calor de 37Â°C persiste e chuva pouco deve aliviar clima em Mato Grosso do Sul

Campo Grande pode ter mÃ¡xima de 32Â°C ao longo da segunda-feira

23 marÃ§o 2026 - 06h50Vinicius Costa
Na Capital o sol aparece forteNa Capital o sol aparece forte   (Foto: Chico Ribeiro)

O calor em Mato Grosso do Sul deve persistir por mais alguns dias e nem mesmo a possibilidade de chuva, deve aliviar as altas nas temperaturas durante essa segunda-feira, dia 23.

Isso porque as chuvas, conforme a meteorologia, ocorrem de forma irregular e mal distribuída, com maior concentração em áreas isoladas do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição meteorológica está associada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao intenso transporte de calor e umidade, além da passagem de cavados que favorecem a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 35°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 37°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 37°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

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