CUIDADO: Umidade do ar fica abaixo dos 12% nesta segunda em MS

Um alerta vermelho, por conta da baixa umidade do ar, foi emitido pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (7), para todo Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 12% entre as 11h30 e as 19h30 de hoje. Por isso, a COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), alertou ainda para o grande risco de incêndios florestais e à saúde, como doenças pulmonares, dores de cabeça e outros.

Entre as orientações, para tentar driblar os efeitos da seca, está a ingestão constante de líquidos, evitar atividades físicas, a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, uso de protetor solar e umidificador de ar.

Além disso, evitar bebidas diuréticas como álcool e café também ajuda a ‘melhorar’ um pouco essa condição. Para mais informações, basta entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também