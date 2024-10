Dia das Crianças será quente em todo MS, mas com previsão de chuvas isoladas

O sol volta a predominar o céu de Mato Grosso do Sul durante este sábado (12), fazendo o feriadão ser quente e ótimo para pegar aquele bronze na piscina, uma vez que as temperaturas podem chegar a 37°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a mudança de tempo acontece por conta da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Com baixa umidade relativa do ar, as autoridades recomendam que a população se hidrate e evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Não estão descartadas chuvas e tempestades isoladas no Estado. Já nas regiões sul, leste e sudeste do Estado estão previstas mínimas ficam entre 15 e 19°C e máximas de 26 e 32°C. Nas regiões pantaneira e sudoeste a máxima fica em 37°C e mínima de 19°C. Na Capital vai variar entre 19°C e 32°C.

Confira no mapa:

