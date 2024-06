Dia dos Namorados é de bastante sol e clima quente em MS

O Dia dos Namorados, comemorado nesta quarta-feira (12), promete ser de bastante calor e tempo quente em Mato Grosso do Sul, principalmente para quem é de Campo Grande, que aproveitará a véspera de feriado em razão da comemoração do padroeiro da cidade, Santo Antônio, durante a quinta-feira (13).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o calor e a falta de chuva estão associadas a atuação de uma alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens, favorecendo o tempo quente e seco no estado.

Devido à presença do ar seco, são esperadas altas amplitudes térmicas - diferença entre temperatura máxima e a mínima - podendo atingir até 20°C de variação no mesmo dia.

Além disso, são esperados baixos valores de UR entre 15-35%, com destaque para as regiões sudoeste, pantaneira e norte do estado. Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Estão previstas mínimas entre 17-20°C e máximas entre 29-33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 17-22°C e máximas entre 33-36°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-19°C e máximas entre 31-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 19-21°C e máximas entre 29-31°C.

