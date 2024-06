Domingo será de calor com pouca chance de chuva no Estado

Com a última semana marcada por clima quente e sem chuva, a situação não deve ser diferente neste domingo (16), com o sul-mato-grossense vendo máximas de até 34ºC em algumas regiões do Estado.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as altas temperaturas no Estado ocorrem devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que impede a formação de nuvens e chuvas, o que favorece a formação de um tempo quente e seco.

Em Campo Grande, a mínima deve ser de 21ºC, enquanto a máxima prevista é de 31ºC, uma variação de 10ºC entre a temperatura mais baixa e mais alta registrada no dia. Em Coxim, a variação é de quase 20ºC, com mínima de 15ºC e máxima de 34ºC.

Na região do Pantanal, Corumbá registra mínima de 23ºC e máxima de 34ºC, enquanto Aquidauana tem mínima de 19ºC e máximas de, também, 34ºC. Em Porto Murtinho, a mínima prevista é de 22ºC, com máxima de 34ºC.

Em Dourados, o Cemtec aponta para mínima de 18ºC, com uma máxima de 32ºC. Em Ponta Porã, a situação não deve ser diferente do restante do Estado, com alta variação nas temperaturas, registrando uma mínima de 20ºC e máxima de 29ºC.

Devido as condições meteorológicas, o órgão recomenda que a população evite colocar fogo em folhas secas ou lixo, já que as condições meteorológicas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais.

