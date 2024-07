Domingo será quente na Capital; confira a previsão o tempo

A Capital amanheceu com céu aberto no último domingo do mês de julho, a previsão é de poucas nuvens com névoa seca e temperatura máxima de 35ºC.

Em Mato Grosso do Sul, a previsão é de dia quente, com tempo firme, variação de nebulosidade, com máxima de 37º na região do Pantanal.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o calor ocorre por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e chuvas, gerando o tempo quente e seco.

E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Ponta Porã, as máximas serão de 34ºC; em Água Clara, Selvíria, Bataguassu, Dourados e Três Lagoas 35ºC; em Rio Verde de Mato Grosso, Miranda, Aquidauana, Bonito, Rio Brilhante e Ladário 36ºC; em Coxim, Sonora, Corumbá e Porto Murtinho 37ºC.

