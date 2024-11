Esperando a frente fria, tempo fica instável em MS com previsão de sol e tempestades

Enquanto espera chegada de uma frente fria já nesta primeira semana de novembro, a terça-feira (5) terá tempo instável com condições meteorológicas favoráveis ao aumento de nebulosidade, chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Conforme a meteorologista do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o deslocamento de cavados aliados à disponibilidade de umidade ajudam a manter está condição em Mato Grosso do Sul. Além disso, a formação de áreas de baixa pressão atmosférica deverá favorecer a formação de instabilidades no estado.

Neste período, as temperaturas podem variar tendo minimas de 20°C e máximas de 31°C nas regiões Sul, Leste e Sudeste. Na parte pantaneira do estado, as minimas ficam entre 23 e 26°C, com calorão de até 35°C. Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 21°C e 24°C, com as máximas entre 28°C e 30°C.

Frente fria - Na quinta-feira (7), a aproximação e o avanço de uma frente fria reforçam a instabilidade no Estado, com previsão de acumulados significativos de chuvas – acima de 40 mm em 24 horas.

Apesar de trazer a chuva, a queda nas temperaturas não devem ser drásticas, uma vez que a minina fica na casa dos 21°C e a máxima chega a 31°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também