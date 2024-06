Esperando pelo frio, MS convive com máximas de 35°C nesta terça-feira

As duas frentes frias ainda estão por vir, mas enquanto elas não chegam, Mato Grosso do Sul contará com dias de calor, porém, com uma leve mudança: o aumento de nuvens no céu, que ajudam a diminuir a temperatura, embora a terça-feira (25) fique com máximas de até 35°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), haverá aumento de nuvens e isso poderá ajudar diretamente na condição de chuva nas regiões sudeste, sul e sudoeste.

"Esta situação meteorológica ocorre devido à passagem da frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica", explica o Cemtec.

Enquanto a frente fria não chega, as temperaturas vão se mantendo nas principais regiões do Estado. Esperam-se mínimas de 15°C e máximas de 30°C para as regiões sul e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 15°C e máximas de 27°C.

Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas de 18°C e máximas de 35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 20°C e máximas de 32°C. Na metade norte do estado, os ventos atuam do quadrante norte, enquanto na metade sul do estado os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também