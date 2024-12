Final de semana deve ser de tempo instável em MS

Com uma semana marcada por tempo instável e chuvas em Mato Grosso do Sul, a situação não deve ser muito diferente neste sábado (14) e domingo (15), com a possibilidade de chuvas intensas em algumas regiões do Estado.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa instabilidade acontece devido à formação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados.

Para sábado existe a possibilidade de tempo com sol nas primeiras horas do dia, seguido por aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em todo o Estado.

Além disso, existe a possibilidade de chuva de granizo e tempestades de raios, acompanhada de rajadas de vento.

Para Campo Grande, Anaurilândia e Dourados as mínimas podem bater os 22ºC, e as máximas podem chegar aos 26ºC, 27ºC e 28ºC, respectivamente. Em Ponta Porã, a mínima fica em 21ºC e as máximas em 26ºC.

Em corumbá, as mínimas são de 25ºC e as máximas de 27ºC, enquanto em Aquidauana as temperaturas mínimas ficam em 24ºC e as máximas em 28ºC.

Para o domingo, a previsão também aponta para tempo com sol e variação de nebulosidade, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada nas demais regiões do Estado.

O Cemtec também alerta para acumulados significativos de chuvas, podendo ultrapassar os 30 mm/24h. Essa situação ocorre devido ao avanço do sistema frontal, aliado à atuação de cavados.

Estão o previstas mínimas entre 19 e 21°C e máximas entre 29 e 32°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado, enquanto nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23 e 25°C e máximas entre 31 e 34°C.

Na Capital, as mínimas variam entre 21 e 23°C e máximas entre 28 e 30°C. Nas regiões do bolsão e norte são esperadas temperaturas mínimas entre 21 e 23°C e máximas entre 27 e 29°C.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também