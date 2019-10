Final de semana será de calor com possibilidade de chuva

Os sul-mato-grossenses terão um final de semana de muito calor, com amplitude térmica de 23°C e com possibilidade de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Já em Campo Grande, a amplitude será de 12°C, com baixa umidade relativa do ar.

De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Franciane Rodrigues, este final de semana será de tempo firme em grande parte do estado, a previsão é de céu claro e parcialmente nublado. Porém, devido a combinação de calor e umidade há a possibilidade chuvas isoladas no período da tarde.

A temperatura continua alta e tende a variar entre 23°C à 35°C na capital e de 18°C à 39°C no estado. E a umidade relativa do ar vai estar na faixa dos 30%, considerado estado de atenção segundo a Organização Mundial de Saúde.

