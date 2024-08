Forninho: Temperaturas voltam a subir em MS na próxima semana

Uma nova onda de calor deve se fortalecer no Brasil na próxima semana, a partir de segunda-feira (2), e Mato Grosso do Sul será um dos estados mais afetados pelas altas temperaturas, com a falta de chuvas marcando o período.

Ao JD1, o meteorologista Vinicius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), explicou que as previsões apontam para um mês de setembro quente e seco, com temperaturas acima da média e poucas chuvas.

“As temperaturas ficarão acima da média em alguns períodos, podendo chegar a mais de 5°C acima da média, o que já configura uma onda de calor”, detalhou o meteorologista. “Sem chance de chuvas pelos próximos 10 dias em MS”, detalhou.

Com a nova onda de calor, uma das preocupações está na baixa umidade relativa do ar, que pode ser prejudicial para a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), valores abaixo dos 60% podem trazer consequências para a saúde humana.

Indica-se que, durante o período, evite atividades físicas pesadas, se hidrate e evite andar no sol durante períodos em que ele está mais forte, como final da manhã e início da tarde.

