Frente fria avança com tudo e domingo amanhece com clima ameno em MS

O clima em Mato Grosso do Sul começa a mudar neste domingo (7) com aproximação de uma frente fria que também pode provocar a chegada das chuvas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste. As manhãs e as noites prometem ser bastante frias nos próximos dias.

Segundo informa o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência é que o frio se intensifique durante a próxima semana, trazendo temperaturas mínimas para abaixo dos 5°C, aumentando também a nebulosidade e a possibilidade das chuvas.

Para o domingo, Estão previstas temperaturas mínimas de 11°C e máximas de 16°C para as regiões sul, sudoeste e sudeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas de 14°C e máximas de 26°C. Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas de 15°C e máximas entre 31°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 17°C e máximas de 27°C.

Os ventos atuam no quadrante oeste e sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

