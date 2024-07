Frio se mantém mesmo com máximas voltando a subir em MS nesta quinta-feira

As temperaturas máximas voltam a subir a partir desta quinta-feira (11) em Mato Grosso do Sul, mas engana-se quem acredita que o frio possa estar deixando o Estado. Apesar desse aumento considerável nas máximas, as manhãs seguem extremamente frias, principalmente na região sul e até em Campo Grande.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a chegada de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade, deixa o tempo instável em algumas áreas, como sul, sudeste e sudoeste.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 6-10°C e máximas entre 10-17°C para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 5°C. No município

de Corumbá, as temperaturas mínimas variam entre 11-14°C e máximas entre 15-22°C.

Para as regiões norte e bolsão o tempo deve ficar mais firme com aberturas de sol e aumento de nebulosidade. Não se descartam chuvas de intensidade fraca.

Em relação às temperaturas, esperam-se mínimas entre 13-18°C e máximas entre 23-33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 10-14°C e máximas entre 15-23°C.

