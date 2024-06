'Friozinho' bom né, vizinha? Campo Grande teve sensação térmica de -0,5°C neste domingo

O friozão chegou mais uma vez jogando a sensação térmica para -0,5°C em Campo Grande, durante a madrugada deste domingo (30). A cidade mais fria de Mato Grosso do Sul foi Aral Moreira, com temperatura de 4,7°C e a sensação de -3,9°C.

Conforme as informações do meteorologista Natálio Abrahão, duas cidades tiveram geada nas primeiras horas da manhã de hoje, sendo Amambaí e Aral Moreira. Apesar das previsões de chuva do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o profissional indica que não existem indicações de que a chuva de as caras nos próximos 10 dias, fazendo a umidade do ar diminuir mais ainda.

A cidade Sete Quedas registrou 5,2°C com sensação térmica de -0,6°C; Ponta Porã registrou 6,9°C com sensação térmica de -0,1°C; Iguatemi teve 6,8°C com a sensação de 2,4°C; Dourados marcou 8,8°C com sensação de 1,1°C; Campo Grande, registrou as 5h da manhã a temperatura de 12,6°C, com sensação de -0,5°C.

Previsão de instabilidade –Segundo o Cemtec, o dia deve ser instável em todo o Mato Grosso do Sul durante o domingo. A situação meteorológica ocorre devido a passagem da frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

O clima em MS também estava sendo influenciado por conta do avanço de uma massa de ar frio, que está derrubando as temperaturas.

Campo Grande inicia o dia com 11°C e chega aos 17°C à tarde. Em Dourados, a mínima é de 7°C e a máxima de 16°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 6°C e atingem máximas de 15°C e 16°C, respectivamente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também