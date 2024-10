Fumaça 'impiedosa' cobre mais uma vez Campo Grande e terça terá calor de 44°C em MS

O tempo seco aliado aos incêndios florestais fizeram de Campo Grande, de novo, vítima da fumaça intensa e que prejudicava a visão a longa distância logo pela manhã desta terça-feira (8). O ar também não se tornou um dos melhores.

A situação para quem acordou cedo foi de estranheza com tamanha fumaça que percorria e encobria toda a cidade e deixava um ar sombrio na capital sul-mato-grossenses.

Para essa terça, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorecendo o tempo quente e seco.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20-24°C e máximas entre 37-41°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 28-30°C e máximas entre 40-44°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 19-25°C e máximas entre 38-43°C. Em Campo Grande, mínimas entre 23-27°C e máximas entre 37-39°C.

Porém, já nesta terça-feira, existe a possibilidade de leve mudança no clima com a aproximação de uma frente fria, que trará chuvas, tempestades e queda de granizo no Estado.

