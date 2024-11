JD1TV AGORA: Tá chovendo ai? Confirmando a previsão, chuva chega com força na Capital

Metade sol e metade com chuva, assim está divida Campo Grande neste exato momento segundo os leitores do JD1 Notícias. Apesar de a manhã desta terça-feira (5) ter amanhecido com um sol para cada, fazendo um calor ‘infernal’ as 7h, a chuva chegou para mudar esse cenário e refrescar algumas partes da cidade.

Essa instabilidade já era prevista pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma vez que a chegada de uma frente fria deixa as condições meteorológicas favoráveis ao aumento de nebulosidade, chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O deslocamento de cavados aliados à disponibilidade de umidade ajuda a manter está condição em Mato Grosso do Sul. Além disso, a formação de áreas de baixa pressão atmosférica deverá favorecer a formação de instabilidades no estado.

Frente fria - Na quinta-feira (7), a aproximação e o avanço de uma frente fria reforçam a instabilidade no Estado, com previsão de acumulados significativos de chuvas – acima de 40 mm em 24 horas.

Apesar de trazer a chuva, as quedas nas temperaturas não devem ser drásticas, uma vez que a mínima fica na casa dos 21°C e a máxima chega a 31°C.

