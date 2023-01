JD1TV: Ruas viram 'rios' e chuva forte deixa Campo Grande 'submersa'

A tão aguardada chuva em Campo Grande chegou em níveis abundantes nesta quarta-feira (4), trazendo alagamentos e transformando as ruas em verdadeiros rios em alguns bairros da cidade, devido à chuva forte que cai desde as primeiras horas de hoje. Segundo a meteorologia, a promessa é aguaceiro durante todo o dia.

O JD1 Notícias recebeu alguns vídeos de ruas que ficaram encobertas pela água e uma delas é a Avenida Conde de Boa Vista, no Jardim Tijuca. Um leitor flagrou a intensidade da chuva e relatou que motoristas decidiram parar "porque não tem como dirigir" naquela situação.

A reportagem também apurou que outras localidade estão sofrendo com a chuvarada. Na Avenida Guaicurus, por exemplo, há relatos de um veículo ter sido levado pela enxurrada e precisar do auxílio do Corpo de Bombeiros para contenção.

Em um condomínio do Paulo Coelho Machado, o gramado acabou virando uma piscina. No cruzamento da rua Panambi Vera e Avenida Marechal Deodoro, motoristas também precisaram de bastante cuidado devido à grande quantidade de água existente na duas vias.

A extensão da Avenida Ernesto Geisel também é um ponto crítico da cidade. O nível da água está alto para os padrões da via e motoristas e motociclistas, estão preferindo estacionar do que tentar passar nas áreas alagadas e evitar um possível acidente.

Conforme informações, bairros que estão com alagamentos presentes até o momento: Paulo Coelho Machado, Jardim Tijuca, Loteamento Alto da Boa Vista, Guanandi, Santa Emília, Universitário e Aero Rancho são alguns deles.

