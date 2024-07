Julho começa com chuvinha e frio em Campo Grande

O mês de julho começou com uma chuvinha bem leve e um frio com mínima na casa dos 12°C em Campo Grande. Outras cidades de Mato Grosso do Sul também registram baixas temperaturas ao longo desta segunda-feira (1°).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), hoje o tempo fica firme, com a presença do sol e variação de nebulosidade por conta de uma massa de ar frio e seco que começa a se afastar durante a semana.

Previsão de temperaturas entre 5ºC e 24ºC para as regiões Sul e Sudeste.

No Pantanal e no Sudoeste espera-se variação entre 10ºC e 27ºC. Nas regiões Norte, Leste e Bolsão os termômetros devem marcar de 14ºC a 30ºC. Campo Grande terá mínimas entre 3ºC e 15ºC e máximas de 24ºC a 26ºC.

A umidade relativa do ar segue entre 25% e 35%, abaixo do considerado ideal pela OMS (Organização Mundial de Saúde) que gira em torno de 60%.

Os ventos atuam entre o Leste e o Sul com valores ente 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima desta velocidade.

