Mato Grosso do Sul teve mínima de 7°C na madrugada desta segunda-feira (15)

A temperatura mais baixa monitorada nesta madrugada (15), foi na cidade de Ponta Porã, região sul-fronteira de Mato Grosso do Sul que marcou 7°C, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Atrás ficou Aral Moreira e Nova Alvorada do Sul, marcando 7,5°C. Outras cidades que tiveram as temperaturas mais baixas foram Bonito (7,8°C), Dourados e Porto Murtinho (8,1) e Maracaju (8,3°C).

A Capital chegou a 9,4, enquanto as ‘cidades mais quentes’ foram Chapadão do Sul 12,4°C, Paranaíba 13,5°C e Três Lagoas 14,3°C.

Ainda conforme o Cemtec, Mato Grosso do Sul passará a viver nos próximos dias com dois cenários diferentes, isso porque as manhãs e noites continuarão frias, enquanto o período da tarde apresentará a elevação das temperaturas máximas, trazendo a sensação de calor, a partir desta segunda-feira (15).

