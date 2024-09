Mês de setembro se encerra com extremo calor em Mato Grosso do Sul

O mês de setembro dá adeus ao ano nesta segunda-feira (30), mas que não dá um sequer descanso é o calor extremo que promete fazer as temperaturas atingirem 40°C em várias cidades de Mato Grosso do Sul.

Conforme a meteorologia, a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. A situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorecendo o tempo quente e seco.

A umidade relativa do ar deve, novamente, ficar abaixo dos índices recomendáveis para uma boa respiração, além disso, existe a fumaça de incêndios florestais espalhados nos mais variados cantos do país, prejudicando a qualidade do ar.

Em Campo Grande, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta para temperaturas altas nesse encerramento de setembro, podendo, de fato, marcar os 40°C ao longo do dia, que contará com algumas nuvens e rajadas de vento.

Nas demais regiões, sol, bastante calor, poucas nuvens e temperaturas sempre variando de 35°C para 40°C, ou mais, dependendo da da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também