Mesmo com 39°C de máxima, MS pode ter chuva a qualquer momento nesta quarta

Mato Grosso do Sul continua vivendo situações de calor em certos momentos, mas virada no tempo em outros, deixando a instabilidade mais evidente, como nesta quarta-feira (15), onde segue prevista a aparição do sol, mas aumento das nuvens e consequentemente a chuva.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 30-35°C para as regiões sul e sudeste do estado. Na região sudoeste esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas entre 37-39°C.

Já nas regiões do bolsão, pantaneira e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 29-35°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-32°C. Os ventos variam entre o quadrante leste e norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também