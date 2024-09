Mesmo com céu tomado por fumaça, meteorologia prevê chuva em MS nesta quinta

A aproximação de uma frente fria pode começar a mudar o tempo em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (26), pois já há previsão de chuvas para várias regiões do Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia deve continuar com sensação de calor, mesmo antecedendo a chegada de uma frente fria. As temperaturas continuam altas.

Nos próximos dias existe a possibilidade até de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo devido ao avanço de uma frente fria, aliada com disponibilidade de calor e umidade.

Em Campo Grande a previsão é de mínima de 24°C e máxima de 35°C. Já em Dourados deve variar entre 21°C e 36°C. No município de Três Lagoas a temperatura pode chegar a 39°C, com mínima de 22°C. Situação semelhante a Paranaíba com mínima de 21°C e máxima de 39°C.

Para região do Pantanal, em Corumbá, tem previsão de chuva, com mínima de 26°C e máxima de 35°C. Aquidauana fica entre 24°C e 37°C.

Na região de fronteira, em Ponta Porã, tem mínima de 19°C e máxima de 31°C e 21°C e 32°C em Porto Murtinho.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também