Meteorologia indica sol com possibilidade de chuva fraca em MS

A quarta-feira (22) promete ser quente, com sol, variação de nebulosidade e possibilidades de chuvas fracas em Mato Grosso do Sul. Na Capital, o céu amanheceu limpo, a temperatura varia entre 20°C e 30°C, mas há chances de chuva durante a tarde.

As chuvas mais fortes não são descartadas pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as regiões norte e pantaneira são esperadas chuva de grande intensidade.

Em Corumbá a mínima deve chegar aos 22° e a máxima 28°C, com chuvas fracas ao longo do dia. Aquidauana deve atingir 30°C de máxima. Em Porto Murtinho, a máxima também deve atingir 30°C.

Conforme o Cemtec, ao longo da semana os modelos de previsão numérica indicam uma redução do volume das chuvas em comparação com as últimas semanas.

